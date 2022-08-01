ÖTV İNDİRİMİ SONRASI OTOMOTİV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Mevcut şartlarda otomobillere uygulanan ÖTV'de indirim beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, bir de ekonomik sonuçları düşündüğümüz zaman, ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir. Aslında, ÖTV indirimi kısa vadeli bir çözüm, iç pazarı büyütmek için bütüncül bakış açısı gerekli" dedi.