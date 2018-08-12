Oulu - EIF Ekenas maçı heyecanı

Finlandiya Ykkönen maçında Oulu ile EIF Ekenas, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Oulu 23 puanla 6. sırada, EIF Ekenas 31 puanla 1. sırada bulunuyor. Oulu son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. EIF Ekenas, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 794 kodlu maçı oynayanlar; Oulu galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, EIF Ekenas galibiyet oranı 3.75.

Oulu son hafta oynanan EIF Ekenas maçında 3-2 kazandı.

EIF Ekenas, Oulu karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Oulu, 16 gol attı ve 7 gol yedi.

EIF Ekenas, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda EIF Ekenas 10 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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