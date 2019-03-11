Oy pusulaları görüntülendi

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31 Mart yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Kısa bir süre kalan 31 Mart yerel seçimleri için partilerin adaylarını belirlenmesinin ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.
Yüksek Seçim Kurulu'nda yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlendi.
Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:
1. Saadet Partisi
2. Bağımsız Türkiye Partisi
3. Türkiye Komünist Partisi
4. Vatan Partisi
5. Büyük Birlik Partisi
6. Hür Dava Partisi
7. Cumhuriyet Halk Partisi
8. Adalet ve Kalkınma Partisi
9. Demokrat Parti
10. Milliyetçi Hareket Partisi
11. İyi Parti
12. Halkların Demokratik Partisi
13. Demokratik Sol Parti
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