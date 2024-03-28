Yerel seçimde kaç oy pusulası var, hangi pusula ne renk?
Yurt genelinde yerel yönetimlerin belli olacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Oy sandığına gidecek seçmenler ise oy pusulaları hakkında ayrıntıları sorguluyor. Peki, 2024 seçimde kaç oy pusulası var, hangi pusula ne renk? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
Mahalli İdareler Seçimlerinde seçmen belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanılacak. Seçime az bir süre kala, seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, "Yerel seçimde nasıl oy kullanılır, kaç tane oy pusulası ve zarf verilecek?" İşte yerel seçimlere dair tüm merak edilen soruların yanıtı...
SEÇMEN NEREDE OY KULLANACAĞINI NEREDEN ÖĞRENEBİLECEK?
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINDA YAŞAYAN SEÇMEN NELER İÇİN OY KULLANACAK?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
TÜM PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
YEREL SEÇİMDE KAÇ OY PUSULASI VAR?
Tüm pusulaların tek zarfa konulacağı belirtilen yerel seçimlerde 4 adet oy pusulası olacak.
Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek:
-BEYAZ: Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
-TURUNCU: İl Genel Meclisi üyeleri,
-MAVİ: Belediye Başkanları,
-SARI: Belediye Meclisi üyeliği seçimleri için.
Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
OY PUSULASI UZUNLUĞU
Özellikle büyükşehirlerde aday sayısı çok olduğu için haliyle pusulalar da uzun.
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlanan pusula 97,
- Ankara için hazırlanan 79,
- İzmir için hazırlanan ise 86 cm. uzunluğunda.
Yani seçmenin asıl sınavı kabinde; sabırla pusulayı katlamak, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek (yoksa oyunuz geçersiz sayılabilir) ve 4 pusulayı da aynı MÜHÜRLÜ zarfa sığdırmak olacak.