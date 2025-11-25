Habertürk
        Oya Başar'dan, Evrim Akın açıklaması - Magazin haberleri

        Oya Başar'dan, Evrim Akın açıklaması

        Usta oyuncu Oya Başar, 'Alemin Kıralı' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 09:28 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:36
        Eski rol arkadaşına destek verdi
        Asena Keskinci'nin, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü. Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da söylemişti. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyöz Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.

        Oya Başar, 2011 - 2013 arasında yayınlanan 'Alemin Kıralı' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. Usta oyuncu; "Evrim, çok saygılı, çok terbiyeli. Ben çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü. Evrim asla zorbalık yapacak bir kız değil. Evrim o kadar şeker o kadar neşeli o kadar keyifli bir kızdır ki böyle şeyleri ben duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben böyle bir şey görmedim. Kendisiyle üç yıl çalıştım. Hiçbir gün ne bir terbiyesizliğini ne bir saygısızlığını ne de sette herhangi bir arkadaşımıza saygısızlık yaptığını görmedim" dedi.

        Oya Başar, kızı Ayşe Kırca ve Doğu Demirkol'un birliktelikleri hakkında ise; "Doğu çok şeker bir çocuk. Ben de çok seviyorum. Çok iyi anlaşıyorlar. Onların mutlu olması bize yetiyor. Sık sık bize uğrar" ifadelerini kullandı.

        Doğu Demirkol - Ayşe Kırca
        Doğu Demirkol - Ayşe Kırca
        #Evrim Akın
        #oya başar
