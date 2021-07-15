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Haberler Gündem 3. Sayfa FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Evine gittiği arkadaşı 'ölü buldum' demişti - Haberler
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21 yaşındaki Öykü’nün ölümünde flaş gelişme! Evine gittiği arkadaşı 'ölü buldum' demişti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 21 yaşındaki Öykü Yündün, geçen salı günü arkadaşı N.Ş.'nin evinde hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan arkadaşı, tutuklandı. Yündün’ün ölüm sebebinin ise otopsi raporunda belli olacağı öğrenildi

FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Evine gittiği arkadaşı 'ölü buldum' demişti - Haberler
Öykü'nün ölümünde flaş gelişme!
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İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, geçen salı günü Öykü Yündün'ün evinde ölü bulunduğu arkadaşı tutuklandı.

Olay, 13 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Öykü Yündün (21) 12 Temmuz gecesi arkadaşı olduğu öğrenilen N.Ş.'nin evine geldi. 13 Temmuz günü öğlen saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan N.Ş., Öykü Yündün'ü evde ölü bulduğunu söyledi.

EVİN İÇİNE BALKONDAN GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis, Yündün'ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş.'yi gözaltına aldı. Şahsın polise verdiği ilk ifadesinde, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yündün'ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi. N.Ş.'nin öğle saatlerinde bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.

Yündün'ün cenazesi, dün tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Kocaeli Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ş. de 13 Temmuz günü Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan ve çelişkili ifadeler verdiği iddia edilen N.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yündün'ün ölüm sebebinin ise otopsi raporunda belli olacağı öğrenildi.

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