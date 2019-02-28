Oyna Kazan kopyası bu akşam La Casa de Papel'den geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. İşte 28 Şubat saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU

Kopya geldi! “Baş karakterlerinin şehir isimleri almasıyla ünlü” La Casa De Papel’i izleyenler burada mı? Sizce ne sormuş olabiliriz?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI - KONUSU

La Casa de Papel (Uluslararası ismi: Money Heist, Türkçe: Kağıt Ev) Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisi. 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizidir. 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017'de sona ermiştir. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır. İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır ve 25 Aralık 2017'de Netflix'e eklenmiştir. La Casa de Papel'in 2019 yılında 3. sezonu yayınlanacak.

Oyuncular