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Oyna Kazan kopyası bugün Adalet Ağaoğlu'ndan geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13.00 ve 20.00’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 7 Mart saat 20.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU
Adalet Ağaoğlu hangi kitabının kapağında araba resmi vardır?
Oyna Kazan yarışması saat 20.00'da
OYNA KAZAN 7 MART CEVABI: FİKRİMİN İNCE GÜLÜ
Fikrimin İnce Gülü, Adalet Ağaoğlu'nun ilk baskısı 1976’da yapılan romanı.
Almanya’da otomobil fabrikasında işçi olan ve 1975 yılında bir yaz günü arabasıyla Kapıkule’den Türkiye’ye giren Bayram’ın doğup büyüdüğü köy olan Ballıhisar’a gittiği 7 saatlik zaman dilinde yaşadıklarını hikâye eden romanda insanların yabancılaşması ve içe yolculuğu anlatılır. Bayram’ın serüveninin yanına 12 Mart Darbesi sonrası Türkiyesinin resimleri okuyucuya sunulur. Türk edebiyatının “ilk yol romanı” olarak kabul edilmektedir.
Roman ismini, roman kahramanı Bayram’a sevgilisi Kezban’ın hediye ettiği plakta yer alan “Fikrimin İnce Gülü” adlı şarkıdan alır. Cehalet, ihanet, zenginlik tutkusu, yalnızlık, ezilmişlik, sevgi temaları işlenir. Yazarın ikinci romanıdır. Eserde hem objektif anlatım (yazarın sesi) hem de sübjektif anlatım (Bayram’ın ve diğer karakterlerin iç sesleri) tekniği uygulanmıştır.
Kitap, 12 Eylül Darbesi’nden sonra 4. baskısındayken “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni gözden düşürdüğü” gerekçesiyle toplatılmış; iki yıl süren yargılama süreci sonunda aklanarak kitap ve yazarı serbest kalmıştır.
Sarı Mersedes ismiyle Tunç Okan tarafından sinemaya da uyarlanmıştır.
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