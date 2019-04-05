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Oyna Kazan ipucu sorusu bu akşam Instagram hesabından "Levent Yüksel’in albümleri hangileri?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "64 sayfalık bir kitabın sayfaları numaralandırılırken kaç rakam kullanılmıştır?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 5 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 5 NİSAN
İyi akşamlar kopyası geldi! Levent Yüksel’in albümleri hangileriydi acaba?
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI:1993: Med Cezir
1995: Levent Yüksel'in 2. CD'si
1998: Adı Menekşe
2000: Aşkla
2004: Uslanmadım
2006: Kadın Şarkıları
2008: Sıfır Km (Sıfır Km adlı grubuyla birlikte)
2012: Topyekûn
OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI
64 sayfalık bir kitabın sayfaları numaralandırılırken kaç rakam kullanılmıştır?
Cevap: 119 rakam
LEVENT YÜKSEL KİMDİR?
Levent Uğur Yüksel, ya da bilinen adıyla Levent Yüksel (d. 21 Ekim 1964, Antalya),Türk pop müzik şarkıcısı. Sezen Aksu'nun yetiştirdiği yorumculardandır. Levent Yüksel ilk ve orta öğrenimini doğum yeri Antalya'da tamamlamıştır. Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünü bitiren sanatçı konservatuvar eğitimi sırasında gece kulüplerinde bas çalmış ve birçok sanatçıya eşlik etmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalışmıştır. Çalışmalarını sürdüren Yüksel, Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır. Sertab Erener ile evli olan Yüksel 18 Haziran 1996 yılında boşanmışlardır. Yüksel, boşanmalarıyla ilgili olarak, "Sertab ile yaşadıklarımız herkes için örnek alınacak bir evlilik, örnek bir boşanma ve örnek bir ayrılıktır. Bunu her söylediğimde, insanlar nedense kendilerine değil de tuhaf tuhaf suratıma bakıyorlar." demiştir.
İlk albümü Med Cezir'i 1993 yılının Mayıs ayında çıkaran Levent Yüksel, 1995 yılında kariyerinde ikinci stüdyo albümü olan Levent Yüksel'in 2. CD'si' çıkarmıştır. 1997 yılının Temmuz ayında çıkardığı Bi'Daha tekli albümü o yılın en çok satan albümü olmuştur[kaynak belirtilmeli]. 1998'in Nisan ayında ise Adı Menekşe albümünü çıkarmış, 2000 yılı Ekim ayında 15 şarkıdan oluşan Aşkla albümünü çıkararak yoluna devam eden sanatçı, 27 Mayıs 2004 tarihinde Uslanmadım albümünü yayınlamış ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı "Yarabbim"'i yeniden seslendirmiştir.
Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 26 Mart 2006 tarihinde çıkardığı Kadın Şarkıları albümü Yüksel'in toplamda yedinci albüm çalışması olmuştur. Yüksel albümü için bir röportajında, yeni albümünde neden sadece kadın şarkılarına yer verdiğini, Tanju Okan'ın, "Kadınım" şarkısı gibi erkeklere ait eserler var. Emre Altuğ ve Yaşar ile de çalışmıştır. İbret-i Alem ve Sıcak albümündeki bazı şarkıları Emre Altuğ, Levent Yüksel ile düet yaparak söylemiştir.
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