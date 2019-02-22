22 Şubat Oynakazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oynakazan ipucu sorusunu Instagram hesabından, "Günün kopyası geldi. Yeşil Camii’ye hiç gittiniz mi? Hangi şehirde olduğunu biliyor musunuz?" şeklinde sordu. İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı Oynakazan'da ilk 500'de elenen takipçilerine 5 TL veriyor.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

22 Şubat Oynakazan ipucu cevabı: Yeşil Cami Bursa'dadır.

OYNAKAZAN NASIL OYNANIR?

Oyna Kazan’da spesifik bir soru sayısı bulunmuyor, “Kazandıran Sorular”a geçmek için geriye 10 kişinin kalması gerekiyor. 10 kişi kaldığında herkes en düşük ödülü halihazırda kazanmış oluyor. Ama büyük ödülü kazanmak için geriye bir kişinin kalması gerekiyor. O yüzden son 10 kişi kalana kadar para kazandıran sorulara geçilmiyor, bu da soru sayısının sürekli değişmesine neden oluyor.

Soru sayısının uzun fazla olması ve yarışma sorularının muadillerine kıyasla daha zor olması ise Oyna Kazan’ı dikkat çekici yapan detaylar arasında yer alıyor. Diğer bilgi yarışmalarında son soruyu bilseniz bile kazandığınız ödül gerçekten çok düşük miktarlar oluyor. Fakat Oyna Kazan’da, verilen ödüle göre değişiklik göstermekle birlikte kazandığınız miktar en az çift rakamları buluyor. Diğer yarışmalarda kazandığınız parayı çekebilmek için en az 20 TL kazanmış olmanız gerekiyor, fakat Oyna Kazan’da paranıza ulaşmak için kasanızda en az 50 TL olması gerekiyor. Ancak verilen ödül miktarını göz önünde bulundurduğumuzda bunun çok normal bir miktar olduğunu söyleyebiliriz.

OYNA KAZAN'DA NASIL JOKER KAZANILIR?

Oyna Kazan’daki joker mantığı da diğer yarışmalardan biraz farklı olarak karşımıza çıkıyor. “Ekstra Can”, “Eleme” ve “Çift Cevap” olmak üzere üç farklı joker türü bulunuyor ve bu jokerleri “Kazandıran Sorular”dan önce kullanmanız gerekiyor. Son 10 kişi kaldığında haksız rekabeti önlemek için bu jokerleri kullanmanıza imkan verilmiyor. Jokerleri kazanmak için başka birinin sizin kullanıcı adınızı referans göstermesi gerekiyor. Eğer daha fazla hakkınız olsun istiyorsanız her türden tek joker için 2,99 TL ya da 6 adet joker için 12,99 TL ödemeniz gerekiyor. Platformda şimdilik “2’li Full Joker Paketi” adlı bir paket de bulunuyor ve 6,99 karşılığında her jokerden ikişer adet almış oluyorsunuz.

Onedio tarafından hayata geçirilen ve şu anda beta sürümünde olan Oyna Kazan’ı App Store ve Google Play Store‘dan indirmek mümkün. Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra “Giriş Bileti” yazan yere kod olarak, Türkçe karakterlerle “oynadıkçakazan” yazmanız yeterli oluyor.