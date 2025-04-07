Oyuncu Jay North hayatını kaybetti
Özellikle çocukluk dönemindeki rolleriyle tanınan oyuncu Jay North, 73 yaşında hayata veda etti
ABD yapımı olan 'Dennis the Menace' dizisinde 'Dennis Mitchell' karakterini canlandıran Jay North, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun zamandır kanserle mücadele eden oyuncunun, dün sabah evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Jay North, 1959 - 1963 yarasında yayınlanan 'Dennis the Menace’ dizisinde savaş sonrası dönemin 'Amerikan çocuğu' imajını yansıtan ‘Dennis Mitchell' karakteriyle tanınıyordu. Çocuk oyuncu olarak 8 TV dizinde rol alan North, ekranlardan uzaklaştıktan sonra çocuk oyunculara danışmanlık yapıyordu.