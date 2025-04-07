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        Haberler Dünyadan Oyuncu Jay North hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu Jay North hayatını kaybetti

        Özellikle çocukluk dönemindeki rolleriyle tanınan oyuncu Jay North, 73 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:05
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        Hayatını kaybetti
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        ABD yapımı olan 'Dennis the Menace' dizisinde 'Dennis Mitchell' karakterini canlandıran Jay North, 73 yaşında hayatını kaybetti.

        Uzun zamandır kanserle mücadele eden oyuncunun, dün sabah evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Jay North, 1959 - 1963 yarasında yayınlanan 'Dennis the Menace’ dizisinde savaş sonrası dönemin 'Amerikan çocuğu' imajını yansıtan ‘Dennis Mitchell' karakteriyle tanınıyordu. Çocuk oyuncu olarak 8 TV dizinde rol alan North, ekranlardan uzaklaştıktan sonra çocuk oyunculara danışmanlık yapıyordu.

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