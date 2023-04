HABERTURK.COM

'Godzilla', 'Elf' ve gibi yapımlarda rol alan, 'Barton Fink'teki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Michael Lerner yaşamını yitirdi. Lerner'ın vefat haberini yeğeni Sam Lerner; "Bugün bir efsaneyi kaybettik. Harika amcamın nasıl biri olduğunu ve beni nasıl etkilediğini anlatacak söz bulamıyorum" şeklinde duyurdu.

MICHAEL LERNER HAKKINDA

Michael Lerner, Brooklyn Üniversitesi ve Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi'nde eğitim gördükten sonra, 1960'ların sonunda San Fransisco'daki Amerikan Konservatuarı Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başladı.

Jack Nicholson ve Michael Lerner

24 yaşındayken, Michel de Ghelderode’un 'Burlesk' oyunu Red Magic'in KPFA radyosu için yapılan uyarlamasında Hieronymous the Miser rolünde yer aldı. 'The Rockford Files'ın üç bölümünde rol alan Michael Lerner, 'The Missiles of October'da Amerika Birleşik Devletleri başkanı John F. Kennedy'nin basın sözcüsü 'Pierre Salinger'ı canlandırdı.

1970'te 'Alex in Wonderland' filminde rol alarak sinema kariyerine başlayan Michael Lerner, sonraki yıllarda birçok Hollywood filminde yardımcı rollerde yer aldı. Lerner, 1991'de komedi filmi 'Harlem Nights'ta Eddie Murphy ile rol aldı ve Coen Kardeşler'in 'Barton Fink' filminde, film yapımcısı 'Jack Lipnick'i canlandırdı. Bu rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı elde etti.

Michael Lerner, ayrıca 2002'de 'Up for Grabs' adlı tiyatro oyununda Madonna ile sahneye çıktı.