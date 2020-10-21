HABERTURK.COM

Oyuncu Tuğba Daştan, ilk olarak 2020 yılı için "Ne Zaman Bitecek Tanrım Bu Azap?" şarkısını armağan etti. Tuğba Daştan, programın son kısmında da "Hatıran Yeter" ve "Sevmekten Kim Usanır" parçasını armağan etti.

TUĞBA DAŞTAN KİMDİR?

1990 yılında doğan oyuncu, ilk olarak "Son Çıkış" dizisiyle seyirciyle buluştu. Daştan, ardından "Dostlar Mahallesi" dizisinde Diyarbakırlı Cemile karakterine hayat verdi. Tuğba Daştan, 2017-2019 tarihlerinde "Arka Sokaklar"da bebek bakıcısı Şükran rolünde seyirci karşısına çıktı.

Oyuncu, 2020 yapımı "Ağır Romantik" isimli sinema filminin haricinde bazı reklamlarda oynadı. Daştan, şimdilerde ise "Türbülans" isimli tiyatro oyununda rol almaktadır.