BASKETBOL ALANINDA: LEBRON JAMES

LeBron James, basketbolun en iyi çok yönlü oyuncularından biridir. Miami Heat (2012 ve 2013), Cleveland Cavaliers (2016) ve Los Angeles Lakers (2020) ile NBA şampiyonlukları kazandı. 2023'te James, NBA'in tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu oldu ve daha önce Kareem Abdul-Jabbar'ın elinde bulunan rekoru (38.387) kırdı. Paris Oyunları, onun 4. olimpiyatı olacak.

Fotoğraf: LeBron James 2024'te, Kanada'ya karşı oynanan bir gösteri basketbol maçının ilk yarısında topu sahaya taşıyor. Kaynak: AP