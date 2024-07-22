Oyunların parlayan yıldızları olabilirler: İşte 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda kimleri izlemelisiniz?
2024 Paris Olimpiyatları, dünyanın dört bir yanından gelen başarılı ve yetenekli sporcuları bir araya getiriyor. Bu yıl, kariyerlerinde zirveye ulaşmış ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak birçok yıldız sporcu sahne alacak. Peki yarışacak sporcularda adı öne çıkabilecek isimler kim, merak ediyor musunuz? İşte, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ilginizi çekebilecek 11 başarılı sporcu!
26 Temmuz 2024'te Paris Yaz Olimpiyat Oyunları resmen başlayacak. Önümüzdeki iki hafta boyunca 10 bin 500 sporcu (124 yıl sonra eşit sayıda kadın ve erkek sporcu katılıyor), 329 etkinlikte yarışacak. Oyunlarda yıldız sporculardan oluşan tam bir kadro yer alacak bu yüzden haberimizde sizin için bazı spor alanlarından başarılı sporcuları derledik. İşte, dikkatinizi çekebilecek ve şampiyon olma olasılığı yüksek sporculara dair detaylar...
YÜZME ALANINDA: KATIE LEDECKY
1997 doğumlu Katie Ledecky özellikle 800 metre ve bin 500 metredeki performanslarıyla bilinir. 15 yaşındayken 2012 Londra Oyunları'nda altın madalya kazanarak olimpiyatlarda ilk kez sahneye çıkan Ledecky'nin şu anda 7'si altın olmak üzere 10 Olimpiyat madalyası var. Ayrıca 26 dünya şampiyonası madalyası kadın yüzücüler için bir rekor olarak biliniyor.
Fotoğrafta Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarında 200 metre serbestte kazanan Katie Ledecky görülüyor. Kaynak: Shutter Stock
YÜZME ALANINDA: EMMA MCKEON
Emma McKeon 11 madalya kazanan, Olimpiyat tarihinin en başarılı Avustralyalı atletidir. Tokyo'daki 2020 Oyunları'nda, tek bir olimpiyatta yedi madalya kazanan ilk kadın yüzücü ve ilk Avustralyalı olarak tarihe geçti. 200 metre veya daha kısa serbest stil ve kelebek yarışlarında uzmanlaşmış olan Emma, 1994 doğumludur.
2017 FINA Yüzme Dünya Şampiyonası ön eleme turunda Emma McKeon yüzerken görülüyor. Kaynak: Shutter Stock
SÖRF ALANINDA: CARISSA MOORE
Carissa Moore, tüm zamanların en iyi kadın sörfçülerinden biri olarak kabul edilir. 5 kez dünya şampiyonu (2011, 2013, 2015, 2019 ve 2021) ve 2020 Tokyo Oyunları'nda kadınlar sörfünde ilk Olimpiyat altın madalyasını kazanan kişidir. Bununla birlikte Moore, 2024'te Paris Olimpiyatları'nda yarıştıktan sonra sörften uzaklaşacağını duyurdu.
Fotoğrafta Carissa Moore yer alıyor. Kaynak: Shutter Stock
KAYKAY ALANINDA: YUTO HORIGOME
Yuto Horigome, kaykay yapmaya küçük bir çocukken başladı ve 2018'de Street League Skateboarding şampiyonasını kazanan ilk Japon atlet oldu. Horigome'nin başarısı eşsiz kontrolüne ve ustalığına atfedildi. 2020 Tokyo Oyunları'nda erkekler sokak kaykayı etkinliğinde ilk Olimpiyat altın madalyası sahibi oldu.
Soldan sağa: Kelvin Hoefler, Yuto Horigome ve Jagger Eton, 2020 Yaz Olimpiyatları erkekler sokak kaykayı finallerinde madalya töreninin ardından poz veriyor. Kaynak: AP
ATLETİZM ALANINDA: YULIMAR ROJAS
"Üç Adım Atlamanın Kraliçesi" olarak bilinen Yulimar Rojas, 2022'de 15,74 metre atlayarak kadınlar için dünya rekorunu kırdı. Ayrıca, 2020 Tokyo Oyunları'nda Olimpiyat altın madalyası kazanan ilk Venezuelalı kadın oldu. Rojas, Paris'teki hedefinin 16 metre atlamak olduğunu söyledi.
Fotoğrafta Yulimar Rojas, 2021'de Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayı kutluyor. Kaynak: Shutter Stock
ATLETİZM ALANINDA: ELIUD KIPCHOGE
Dünyanın en iyi maratoncusu olarak kabul edilen Eliud Kipchoge, yarıştığı 18 maratonun 15'ini kazandı. Ayrıca 2 Olimpiyat altın madalyasına ek olarak, Chicago (2014), Berlin (2015, 2017, 2018, 2022 ve 2023) ve Londra (2015, 2016, 2018 ve 2019) maratonlarını kazandı.
Fotoğrafta Kenya'dan Eliud Kipchoge, Berlin Maratonu'nun 40. kilometresinde yarışı önde götürüyor. Kaynak: Shutter Stock
SPOR TIRMANIŞI ALANINDA: NATALIA GROSSMAN
Çok disiplinli spor tırmanıcısı Natalia Grossman, kaya tırmanışında öne çıkan bir isim. Küçük yaşlardan itibaren yarışan Grossman, 2021'de 20 yaşındayken ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle, 1995'ten beri dünya tırmanış şampiyonluğu kazanan ilk Amerikalı kadın oldu. Grossman ayrıca 9 Dünya Kupası altın madalyası kazandı. Paris Oyunları'nda Olimpiyatlarda ilk kez sahneye çıkması planlanıyor.
Fotoğraf: IFSC Dünya Tırmanma Şampiyonası’nda kadınlarda Boulder final müsabakasında mücadele eden ABD’li sporcu Natalia Grossman altın madalyanın sahibi oldu. Kaynak: AA
BADMİNTON ALANINDA: P.V. SINDHU
Badminton yıldızı P.V. (Pusarla Venkata) Sindhu, Rio de Janeiro 2016 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya olmak üzere 2 Olimpiyat madalyası kazanan ilk Hintli kadın olmasının yanı sıra Badminton Dünya Federasyonu Şampiyonası'nda (2019) altın madalya kazanan ilk Hintli kadın oldu. Ayrıca en yüksek maaş alan kadın sporcular arasında yer aldı.
Fotoğrafta Hindistan'dan P.V. Sindhu, Hindistan Açık 2019 Önizlemesi sırasında basına konuşuyor. Kaynak: Shutter Stock
BASKETBOL ALANINDA: LEBRON JAMES
LeBron James, basketbolun en iyi çok yönlü oyuncularından biridir. Miami Heat (2012 ve 2013), Cleveland Cavaliers (2016) ve Los Angeles Lakers (2020) ile NBA şampiyonlukları kazandı. 2023'te James, NBA'in tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu oldu ve daha önce Kareem Abdul-Jabbar'ın elinde bulunan rekoru (38.387) kırdı. Paris Oyunları, onun 4. olimpiyatı olacak.
Fotoğraf: LeBron James 2024'te, Kanada'ya karşı oynanan bir gösteri basketbol maçının ilk yarısında topu sahaya taşıyor. Kaynak: AP
BASKETBOL ALANINDA: STEPHEN CURRY
Amerikalı basketbolcu Stephen Curry, özellikle üç sayılık atışlarıyla bilinen, oyunun önde gelen oyun kurucularından biridir. Golden State Warriors'ı 2015, 2017, 2018 ve 2022'de NBA şampiyonluğuna ve 2015-16'da lig tarihinin en iyi normal sezon rekoruna (73-9) taşıdı. Ayrıca Paris Oyunları'nda Olimpiyatlardaki ilk maçına çıkacak.
Fotoğraf: 31 Ağustos 2014 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye-ABD maçı Kerem Tuncer (solda) ve Stephen Curry (sağda) görülüyor. Kaynak: Shutter Stock
BASKETBOL ALANINDA: JAYSON TATUM
Boston Celtics'in bir üyesi olan Jayson Tatum, basketbolun önde gelen forvetlerinden biridir. Yetenekli bir çok yönlü oyuncu olmasına rağmen özellikle hücumuyla tanınır; 2021 maçında 60 sayı attı. Üç yıl sonra Celtics'i rekor kıran 18. NBA şampiyonluğuna taşıdı. Paris Oyunları, onun olimpiyatlardaki ilk maçı olacak.
Fotoğrafta Dallas Mavericks guardı Kyrie Irving (solda) ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum (sağda), Boston'da NBA basketbol finallerinin 5. maçının ilk yarısında topun kontrolü için mücadele ediyor. Kaynak: AP
Kaynak: Britannica