Ozan Güven’den dava açıklaması: Umarım gerçek ortaya çıkar

13 Haziran 2020’de Ozan Güven tarafından darbedildiğini öne süren Deniz Bulutsuz, mahkemeye başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 2020’den bu yana yargılanan Ozan Güven’in davasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşanmış ve savcılık, davaya ilişkin mütalaasını açıklanmıştı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ozan Güven'in 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını, 'Hakaret' suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatini istemişti.

"UMARIM EN KISA SÜREDE SONUÇLANIR"

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ozan Güven, süregelen dava hakkında konuştu. Hukuki sürecin devam ettiğini ifade eden oyuncu; "Umarım en kısa sürede sonuçlanır. Gerçekler ortaya çıkar ve herkes rahat bir nefes alır" dedi.