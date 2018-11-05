Akşam'ın haberine göre; Hollanda basını, Türkiye'de Galatasaraylı Ozan Kabak'ın Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt'le kıyaslandığını yazdı.

Matthijs de Ligt'in 'transfermarkt' sitesine göre tahmini piyasa değeri tam 50 milyon euro...

18 yaşındaki Ozan Kabak ise 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Ozan Kabak performansıyla son haftalarda ilk 11'in değişilmez oyuncusu oldu.

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