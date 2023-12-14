Ozan Tufan'ın golü Hull City'e galibiyeti getirdi

İngiltere Championship'in 21'inci hafta maçında Hull City, Riverside Stadyumu'nda Middlesbrough'a konuk oldu. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 61'inci dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Ozan Tufan, 82'nci dakikada kaydettiği golle takımına 3 puan kazandırdı. Ev sahibi Middlesbrough, ilk yarıyı 6'ncı dakikada Emmanuel Latte Lath'ın golüyle önde kapattı. İkinci yarıda 69'uncu dakikada önce Liam Rory Delap ile eşitliği yakalayan Hull City, 28 yaşındaki orta sahanın 82'nci dakikada sahneye çıkmasıyla müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

Milli futbolcu Ozan Tufan, Middlesbrough karşısında bulduğu golle bu sezon 5'inci kez ağları havalandırdı. Puanını 33'e çıkaran Hull City, averajla Play-Off hattının bir basamak altında 7'nci sırada bulunuyor.