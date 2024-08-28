SPK’dan onay alan Özata Denizcilik halka arz süreci devam ediyor. 27 Ağustos’ta başlayan talep toplama işlemleri, 29 Ağustos’ta sona erecek. Şirket, halka arz ile 60.000.000 TL olan mevcut sermayesini 11.350.000 TL artırarak 71.350.000 TL’ye çıkaracak. Bu kapsamda Özata Denizcilik halka arz fiyatı, kodu ve lot miktarı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Özata Denizcilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?