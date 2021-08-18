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Özbekistan'dan Taliban açıklaması: Sınır ihlallerine karşılık vereceğiz

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban rejimi ile temasa geçildiğini ifade ederek, olası bir sınır ihlali durumunda karşılık verileceğini duyurdu.

Özbekistan'dan Taliban açıklaması: Sınır ihlallerine karşılık vereceğiz
AA

Afganistan'da kontrolü eline alan Taliban, Orta Asya'da tedirginliğe neden olurken Afganistan'a komşu ülke olan Özbekistan'dan açıklama geldi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır güvenliği konusunda Taliban temsilcileri ile temasa geçildiği aktarılarak, "Özbek tarafı, sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır bölgesinde sukünetin korunması konularında Taliban temsilcileriyle yakın temaslarını sürdürüyor. Devlet sınırına yönelik her türlü ihlal girişimlerine Özbekistan mevzuatına uygun olarak sert şekilde karşılık verilecek" denildi.

Afganistan'daki hükümet geçişinin uluslararası kabul görmüş ve barışçıl bir şekilde gerçekleşmesinin umulduğu belirtilen açıklamada, "Afganistan'da iktidar devrinin uluslararası hukuktaki genel kabul görmüş normlar dikkate alınarak genel bir fikir birliği temelinde barışçıl yoldan gerçekleşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullanıldı.
Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulacağına dair art arda gelen açıklamaları da değerlendiren Bakanlık, "Olayların bu yönde gelişmesinin ulusal uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunacağından ve güçlü ve hukuken ehliyetli bir devletin kurulması için gereken koşulları sağlayacağından eminiz" açıklamasını yaptı.

ÖZBEKİSTAN'DA SINRI İHLALİ YAPAN AFGAN UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır ihlali yapan Afganistan’a ait askeri uçağına yapılan müdahale sonucu Surhanderya bölgesine düştüğü bildirilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bahrom Zulfikorov ise, "Özbekistan hava savunma kuvvetleri, bir Afgan askeri uçağının Özbekistan sınırını yasa dışı bir şekilde geçme girişimini engelledi" ifadelerini kullanmıştı.

Hanabad Havaalanı'na iniş izni isteyen Afganistan'a ait 3 adet Embraer-314 saldırı uçağını Termiz Havaalanı'na inmesi konusunda ikaz edildiği ve belirtilen havaalanına inmesi için Özbekistan Silahlı Kuvvetlerine ait MİG-29 tipi savaş uçakları tarafından gözetim altına alındığı aktarılmıştı.

Gözetim sırasında Embraer-314 ve MİG-29 uçaklarının çarpışarak Surhanderya vilayetinin Şerabad ilçesi bölgesine düştüğü belirtilmiş, her iki uçağın pilotlarının fırlatma koltuğuyla kurtulduğunu bildirilmişti.

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