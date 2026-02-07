Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Özdemir Bayraktar Belgeseli, D-Smart GO'da

        Özdemir Bayraktar Belgeseli, D-Smart GO'da

        Tek bir matkap ile kurduğu Baykar'da TB2, Akıncı gibi milli ve özgün İHA'lar geliştiren Özdemir Bayraktar, biyografik bir belgesel ile ölümsüzleşti. Bayraktar'ın hayatını konu alan Özdemir Bayraktar Belgeseli, D-Smart GO içerik kütüphanesine eklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:32 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özdemir Bayraktar Belgeseli, D-Smart GO'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belgeselde, TB2 ve Akıncı’ya uzanan süreçte Özdemir Bayraktar’ın mühendislik tutkusu ve üretim azmi yalın bir anlatımla ele alınıyor. Türkiye’nin her alanda tam bağımsızlığı için verdiği uzun soluklu mücadeleyi de odağına alan belgeselde, Bayraktar’ın insansız hava araçları projelerine sunduğu katkılara dikkat çekiliyor.

        'BU DÜNYADAN BİR AKINCI GEÇTİ'

        Selçuk Bayraktar, belgeseli 'Onurlu bir yaşamın izleri' sözleriyle duyururken, Baykar da 'Bu dünyadan bir AKINCI geçti' mesajıyla yapımı izleyiciye tanıttı. Özdemir Bayraktar Belgeseli, bugün itibarıyla D-Smart GO’da yayında.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 6 Şubat 2026 (Fenerbahçe Geriden Gelerek Kazandı)

        Fenerbahçe geriden gelerek kazandı. Tedesco: Transfer penceresi bizim için pozitif geçti. PFDK'dan Milan Skriniar'a 2 maç ceza. Kartal Kupada 1 puanı son anda aldı. Kocaelispor'un acı günü. Beşiktaş maçında tribünden düşen Harda Kaçmaz hayatını kaybetti. Fenerbahçe Beko hız kesmiyor, sarı lacivertli...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!