Özdemir Bayraktar Belgeseli, D-Smart GO'da

Belgeselde, TB2 ve Akıncı’ya uzanan süreçte Özdemir Bayraktar’ın mühendislik tutkusu ve üretim azmi yalın bir anlatımla ele alınıyor. Türkiye’nin her alanda tam bağımsızlığı için verdiği uzun soluklu mücadeleyi de odağına alan belgeselde, Bayraktar’ın insansız hava araçları projelerine sunduğu katkılara dikkat çekiliyor.

'BU DÜNYADAN BİR AKINCI GEÇTİ'

Selçuk Bayraktar, belgeseli 'Onurlu bir yaşamın izleri' sözleriyle duyururken, Baykar da 'Bu dünyadan bir AKINCI geçti' mesajıyla yapımı izleyiciye tanıttı. Özdemir Bayraktar Belgeseli, bugün itibarıyla D-Smart GO’da yayında.