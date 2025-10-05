Özel, Bolu kampının ardından konuştu

Bolu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziyeevi'nin açılış töreninde konuşan Özel, Abant'ta milletvekilleriyle yaptıkları kampta ülkenin, partinin içinde bulunduğu durumu ve Türkiye'nin sorunlarına nasıl çözümler üreteceklerine dair verimli iki gün geçirdiklerini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 6,5 yıl boyunca yaptıklarından dolayı parti yöneticileri olarak müteşekkir olduklarını dile getiren Özel, çeşitli alanlarda hizmetlerin çok boyutlu üretildiğini kaydetti.

“CHP'Lİ BELEDİYELERE "ÜVEY EVLAT" MUAMELESİ YAPILIYOR”

Özel, CHP'li belediyelere "üvey evlat" muamelesi yapıldığını iddia ederek, şöyle devam etti:

REKLAM

"Adil, centilmence bir yarış yerine devlet imkanlarıyla her türlü dezenformasyonu kullananlar, milletin karşısına çıktıklarında kantara çıkıp yarışmaya cesaret edemediler. Bu sefer de yargı oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerlerine gidiyorlar. Bir belediye denetlenirken Sayıştay tarafından denetlenir ya da maliye müfettişleri ve mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Bir suç bulunursa suç duyurusunda bulunulur. Savcı gelir, soruşturma yapar. Kim suçluysa cezasını çeker. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde adil ve yerinde yönetilen bu süreçlere hiç itiraz etmedi. Niye etsin? Yıllardır bunlar böyle yürür. Bir kusuru olan memur varsa hele hele siyasi varsa onu taşımayız, o sırtımıza yük olur ama süreç öyle bir süreç değil. Kimin suçlanacağına önceden karar veriyorlar."

Kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan kimseye "hırsız" dedirtmeyeceğini dile getiren Özel, "Kimseye 'Rüşvet aldı.' dedirtmem. Kimseye 'Belediyeyi soydu.' dedirtmem. Duyarsam, beterini duyarsınız. Hesabını verirsiniz. En geç iki sene içinde seçim var. Ondan sonra kim kime iftira attı, kim kime haysiyet cellatlığı yaptı, bunların hepsini göreceğiz. Öyle iftirayla, yalanla, dolanla, haysiyet cellatlığıyla iktidarı koruyamazsınız. Bu millet hizmete bakıyor hizmete." ifadelerini kullandı. Özel, bütün CHP'li belediye başkanlarının hizmetleriyle gurur duyduklarını kaydetti. "HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" Cumhuriyet Halk Partisinin adım adım iktidara yürüdüğünü söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla, büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle, büyük bir cesaretle iktidara hazırdır. Bu iktidar, gelecek sandık günü değişecek. Türkiye'de bütün mağdurların, bütün mazlumların, bütün fakirlerin, bütün emekçilerin, bütün orta gelirlilerin yüzü gülecek. Daha çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Hep birlikte başaracağız." diye konuştu.