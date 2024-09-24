Son dakika haberi Özel: Böyle bir karar hepimizi utandırır
CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki hakaret davası hakkında konuştu. Özel, "Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin. Böyle bir karar hepimizi utandırır, kabul etmiyoruz. Önümüzdeki hafta ABD'den döndükten sonra Yavaş ve İmamoğlu ile bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı
Giriş: 24.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:56
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