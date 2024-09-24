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        Haberler Gündem Politika Özel: Böyle bir karar hepimizi utandırır | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Özel: Böyle bir karar hepimizi utandırır

        CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki hakaret davası hakkında konuştu. Özel, "Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin. Böyle bir karar hepimizi utandırır, kabul etmiyoruz. Önümüzdeki hafta ABD'den döndükten sonra Yavaş ve İmamoğlu ile bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:56
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        Özel: Böyle bir karar hepimizi utandırır
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