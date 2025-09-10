Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel'den Kadıköy Belediyesi'ne ziyaret | Son dakika haberleri

        Özel'den Kadıköy Belediyesi'ne ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 18:36 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'den Kadıköy Belediyesi'ne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Özel, bu akşam Kadıköy'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde belediyeye ziyarete bulundu.

        Özel, ziyaretteki konuşmasında, Kadıköy Belediyesi'nin CHP'nin en güçlü olduğu ilçe belediyelerinden biri olduğunu ifade etti.

        Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın, CHP'nin yeni yönetim anlayışının bir izdüşümü ve partinin evladı olduğunu kaydeden Özel, "Gençlik kollarından gelen, kırmızı yeleklilerden birinin Kadıköy'de bu görevi yapması çok çok kıymetli. Biz Kadıköy'ü partinin gençlik kollarından gelen ve partinin ocağına odun çekmişlerden birinin yönetmesinin, örgüte verilebilecek en önemli değer olduğunu düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Kösedağı ise Özgür Özel'i Kadıköy'de ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Partimiz çok zor süreçten geçiyor. Biz CHP'li belediyeler olarak daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye devam ediyoruz. Gerek meclis üyesi arkadaşlarımla, gerek yöneticilerimizle burada sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kadıköy'ümüze hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette Kösedağı, Özel'e, Kadıköy Belediyesi'nin hazırladığı afet ve acil durum çantası ile Atatürk resmi hediye etti.

        Özel'e ziyaretinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de eşlik etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?