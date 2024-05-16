İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İHA'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi parti liderleriyle görüşmeleri devam ediyor.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Özel’i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Dervişoğlu, "Duyarlılıklarımızı ve farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz. Biz bir başlangıç değil birliktelik arayışındayız. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Özel de, "Bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum. İYİ Parti ile CHP'nin ilişkisi İYİ Parti'nin kurulduğu günden bu yana hep karşılıklı nezaket şeklinde ilerledi. İki genel başkan olarak yeniden yollarımızın kesişmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Seçmenlerimiz sahada zaten birbirine en yakın ilişki kuran seçmenlerimiz. Bundan sonra da Meclis'te temsil edilen partileri olarak ilişkilerimizi en iyi şekilde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI ATAMASI

Özel ayrıca "Yargıtay seçimindeki sonuç Sayın Erdoğan'ın istediği gibi olmadı. Ama yaptığı Yargıtay Başsavcılığı ataması normalleşme adımına uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini başsavcı olarak atıyorsanız o zaman mevcut anayasaya uymama sorunu devam ediyor demektir. Oralarda Gezi adalet bekliyor, 28 Şubat davasında adalet bekleniyor. Bu ülkede huzur içinde yaşayacaksak insanların adalete güven duyması lazım" dedi.