Özel, Erdal İnönüyü Anma Toplantısı'na katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) tarafından Erdal İnönü'nün ölümünün 18'inci yıldönümü dolayısıyla Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma toplantısına katıldı.

Erdal İnönü'nün siyasete katı kurallarla değil, kendi yaşam biçimiyle çok önemli etkiler bıraktığını söyleyen Özel, onun başarılı bilimsel geçmişine rağmen, siyasette sorumluluk alma ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Özel, İnönü'nün büyük bir devlet adamı, usta bir siyasetçi olmanın yanı sıra ülke siyasetinde hem çok hoş sedalar bırakan hem siyaset gibi asık suratlı yapılan bir işe mizahı, espriyi katabilen, derin bir zekayı büyük bir ustalıkla ve fevkalade anlaşılabilir şekilde siyasi söylemlerin içine dahil edebilen birisi olduğunu anlattı.

Türkiye'de cinsiyet kotasının önemli olduğuna dikkati çeken Özel, bunu siyasi parti tüzüğüne ilk koyan kişinin Erdal İnönü olduğunu kaydetti.

Özel, CHP olarak İnönü'nün yüzde 20 olarak uyguladığı kotayı daha da yukarı taşıdıklarını belirtti.

Kendisinin de kendinden önceki genel başkanın da ısrarla Kürt meselesinin çözüm yerinin Meclis'te kurulacak komisyon olduğunu söylediklerini vurgulayan Özel, "Sonra bize çokça şey sordular, 'Bu şartlarda o masaya oturacak mısınız?' Ben ısrarla ve kararlılıkla söyledim. Hatta zaman zaman her çalkantıda sabahın köründe sorarlar, 'Masadan kalkacak mısınız?' O masa fikrinin sahibi biziz." ifadesini kullandı.

Özel, "İlk genel başkan olarak kürsüye ilk çıktığımda söylemiştim. Kürtler 'Sorunum var' diyorsa Türkiye'de Kürt sorunu vardır. Aleviler 'Sorunum var' diyorsa, Türkiye'de Alevilerin sorunu vardır. Siyasetin görevi onlar 'Sorunum kalmadı' diyene kadar onları dinlemek, onların sorunlarına çözüm üretmektir. Bunun için Meclis'te birileri açısından bambaşka alan olarak tarif edilebilecek, Meclis komisyonunu önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oraya yapıcı katkılar verdiklerini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"İşlevsizleştirildiğinin farkındayız, eleştirilerimizi dile getiriyoruz. Ama Tayyip Erdoğan kendi çizdiği çerçevede bize yer yok diye istediği kadar uğraşsınlar, o komisyonun dışında kalmak, bu sürecin dışında kalmak, tarihin yanlış tarafında durmak bizim işimiz değil. İlk sorulduğunda söylemiştim, tarihin doğru tarafında durma sorumluluğumuz var. Ne kadar acı çekiyorsak, ne kadar zulme uğruyorsak, ne kadar baskı görüyorsak görelim. Çözerlerse çözerler, çözmezlerse gelecek ilk sandıkta CHP, kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart gecesi olduğu gibi, bütün anketlerde olduğu gibi gelecek ilk sandıkta da Türkiye'nin birinci partisi olacaktır. Bugün katkı sağlamaya çalıştığı sorun, demokratik yollarla çözülürse katkı sağlayacaktır. Eksik kalırsa, eksiklerini tamamlayacaktır. Hiç çözülmezse hiç şüpheniz olmasın iktidara geldiğinde çözecektir."