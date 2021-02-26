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Özel Güvenlik sınav sonucu açıklandı mı? ÖGG 90. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonucu ne zaman açıklanır? Sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı 11 Ekim 2020'de gerçekleştirilmişti. ÖGG sınav soruları yayımlanmasının ardından sözler Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 2021 tarihine çevrildi. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

Özel Güvenlik sınav sonucu açıklandı mı? ÖGG 90. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik olarak iş hayatına devam etmek isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sınav sorularını erişime açıldı. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi için sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi ancak henüz sonuç tarihi açıklanmadı.

ÖGG SINAV SORULARI YAYIMLANDI

20 Şubat tarihinde düzenlenen ÖGG sınavının soru kitapçığı www.egm.gov.tr sitesinde erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM’nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak. https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

SINAV SORULARINA İTİRAZ

24-26 Şubat tarihleri aralığında adaylar sınav sorularına itiraz edebilecek.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

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