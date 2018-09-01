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Özel Harekâtçı'dan Hakkârili çocuklara 'Muay Thai'
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Özel Harekâtçı'dan Hakkârili çocuklara 'Muay Thai'

Hakkâri'de görevli Özel Harekât polisi Ünal Aşık, Polisgücü Spor Kulübü bünyesindeki 'Muay Thai' kursunda çocuk ve gençlere bu sporu öğretiyor. Aşık'ın bu branşta yetiştirdiği Gizem Nur Tatlı, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dünya üçüncülüğü elde ederek önemli başarılara imza attı

01.09.2018 - 12:44 | Güncelleme: AA

Hakkâri'de görevli Özel Harekât polisi Ünal Aşık, kentte açılan spor kurslarında Hakkârili çocuk ve gençleri ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlıyor. Devlet ile halk kaynaşmasının en iyi şekilde sağlandığı kentte valilik bünyesinde şehrin kalkınması için yürütülen çalışmalar takdir topluyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER SPORA KAZANDIRILIYOR
Bu kapsamda hayata geçirilen projelerle çocuk ve gençlerin spora kazandırılması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla kentin birçok noktasında sosyal tesisler kuruldu. Polisgücü Spor Kulübü bünyesinde çalışma yürüten Muay Thai Hakkâri İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Ünal Aşık'ın yetiştirdiği sporcular, aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye başladı.

ÖĞRENCİSİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU, DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ
Aşık'ın yetiştirdiği sporculardan Gizem Nur Tatlı, Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ise dünya üçüncülüğü elde etti. Bu başarılarda önemli pay sahibi polis memuru Aşık, sporcularının gelecek sezon katılacakları müsabakalarda daha iyi dereceler almaları için özveriyle hazırlıklara devam ediyor.

"BU BAŞARI, HAKKÂRİLİ YETENEKLİ ÇOCUKLARIMIZIN"
Terörle mücadelenin yanı sıra yetkililerin destekleri ile öğrencileri spora kazandırmak için de çaba sarf ettiklerini söyleyen Ünal Aşık, "Her gittiğimiz ilden, organizasyondan dereceyle geldik. İnşallah daha güzeli de olacak. Bir yıl gibi kısa bir sürede dünya derecesi, Türkiye şampiyonluğu, genç erkeklerde Türkiye üçüncülüğü elde ettik. İnşallah bunlar önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası ve ileride Dünya Şampiyonası'na gidecek. Ben elimden geleni yapmaya her zaman hazırım. Bu başarı öncelikle sayın büyüklerimizin ve Hakkârili yetenekli çocuklarımızındır" dedi.

MİNİK ŞAMPİYON: HEDEFİM HEP BİRİNCİLİK OLCAK
Minikler 33 kiloda Türkiye Şampiyonu ve dünya 3'üncüsü olan Gizem Nur Tatlı da şunları söyledi: "Bankok şehrinde Kazak rakibimi yendim ama Taylandlı rakibimi yenemedim. Bunu, Ünal hoca sayesinde başardım. Ünal hoca olmasaydı belki bu sporla tanışamazdım. Onun sayesinde buraya kadar geldim. Çok teşekkür ediyorum. Günde 2 saat çalışıyoruz. Kasımda Avrupa Kupası olacak. Ben de katılacağım. Orada birinci olmak için çalışıyorum. Arkadaşlarımın da başarmasını istiyorum. Hedefim hep birincilik olacak. İnşallah Allah'ın izniyle Hakkâri'ye tekrar birincilik getireceğim. Bize destek sunan başta Sayın Valimize, emniyet müdürümüze ve Ünal hocamıza teşekkür ederim."

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