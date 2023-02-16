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Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu düştü

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık 2022'de 2021 sonuna kıyasla 7 milyar dolar azalışla 160,1 milyar dolar oldu

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2022 dönemine ait özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, aralık ayında özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 8,7 milyar dolar düşüşle 151,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 1,7 milyar dolar artarak 8,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları aralıkta 2021 sonuna göre 6 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 5,9 milyar dolar düşüşle 14 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 577 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 46 milyon dolar yükselişle 2,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,7 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 32 milyon dolar yükselişle 9,4 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, aralıkta 2021 sonuna göre 768 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 503 milyon dolar yükselişle 1,4 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar aralıkta 2021 sonuna kıyasla 1,5 milyar dolar azalarak 104,3 milyar dolara indi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 1,5 milyar dolar artışla 8 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1'i dolar, yüzde 34,1'i Euro, yüzde 1,8'i Türk lirası ve yüzde 2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,8'i dolar, yüzde 36,2'si Euro, yüzde 20,9'u Türk lirası ve yüzde 4,1'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,4'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 64,6'sını finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,9'u finansal kuruluşlar, yüzde 25,1'i finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,8 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

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