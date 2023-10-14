Özge Özpirinçci babasına veda etti
Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci, önceki gün hayatını kaybetmişti. Kadri Emrah Özpirinçci, öğlen namazına müteakip kılanan cenaze namazıyla Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci, öceki gün yaşamını yitirmişti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kadri Emrah Özpirinçci, öğlen namazına müteakip kılanan cenaze namazıyla Üsküdar Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Gözyaşlarına hâkim olamayan Özge Özpirinçci’yi eşi Burak Yamantürk ve oyuncu arkadaşları teselli etti.
Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent İnal, Berrak Tüzünataç, Necip Memeli, Alina Boz ve Metin Akdülger gibi çok sayıda ünlü isim, Özge Özpirinçci’yi bu zor gününde yalnız bırakmadı.
Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Serhat Teoman