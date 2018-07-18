Cadde'nin haberine göre, bir kafede döner yiyen model, “Geçtiğimiz hafta Çeşme’de arkadaşlarımla tatil yaptım, artık işimin başındayım. Genelde sebze ağırlıklı besleniyorum ama arada bir kaçamak yapıyorum. Dönere hayır diyemem” şeklinde konuştu.

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