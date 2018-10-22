Özgecan Aslan’ın vahşice katledilişinin üzerinden 3 yıl geçti. Öldürüldüğünde 19 yaşında olan Özgecan, yaşasaydı bugün 23 yaşında, bir psikolog olacaktı. O’nun katlinden bu yana Türkiye’de 1369 kadın daha öldürüldü.

Ahenk Bayazıt'ın Milliyet'teki haberine göre, Türkiye’de kadına şiddet hız kesmiyor, aksine her yıl artan erkek şiddeti nedeniyle yüzlerce kadın hayattan koparılıyor. Özgecan Aslan da Mersin’de vahşice katledilen kadınlardan biriydi. Özgecan’ın katledilişinin 3’üncü yılı. 11 Şubat 2015’te öldürülen Özgecan, yaşasaydı bugün 23 yaşında olacaktı. Katledildiğinde Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Özgecan, bu sene aynı zamanda kep de atacaktı.

"ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

Özgecan’ın katledilişiyle birlikte toplum, kadın cinayetlerine karşı tek ses oldu. Ancak alınan önlemler, verilen cezalar kadınların erkekler tarafından öldürülmesini durduramadı. Özgecan’ın öldürüldüğü 2015 yılında 303, 2016’da 328, 2017’de 409, bu yılın ilk 9 ayında da 329 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Türkiye’de 2015’ten bu yana 1369 kadın katledildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Özgecan Aslan’ın katledilmesini bardağı taşıran son damla olarak nitelendirerek, bu katliamla birlikte genç kuşakların cinayetlere karşı harekete geçtiğini söyledi. Özgecan Aslan’ın toplumdaki kavrayış bakımından köşe taşı olduğunu belirten Kav, “Türkiye’nin 2012’de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’ni 4 temel maddeye oturtabiliriz. Sözleşme; ilk olarak şiddetin ortaya çıkmasını engelleyen bir toplum yaratılmasını, bunun için kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirtir. İkinci olarak olası tehditlerde koruma kanunlarını devreye sokar. Yine de şiddetin önüne geçilemezse etkin bir kovuşturma yürütülmesini ister. Bu 3’ü de yerine getirilemezse taraf ülkeleri kadının geleceğine yönelik somut politikalarını açıklamaya davet eder” diye konuştu.

Töre cinayetlerinin sembolü Güldünya Tören, akrabası tarafından tecavüze uğrayıp hamile kaldığı için aile kararıyla 2004’te İstanbul’daki bir hastane odasında öldürüldü.

Kav, yine 2012’de kabul edilen 6284 sayılı kanun sayesinde aynı yıl kadın cinayetlerinin ciddi oranda azaldığını söyledi. Ancak ilgili bakanlıkların ve kolluk kuvvetlerinin kadına karşı şiddete sıfır toleransla yaklaşması durumunda sorunun çözülebileceğini vurgulayan Kav, son 2 ayda 6 kadının ise geçim derdi bahanesiyle öldürülmesine dikkat çekti. Gülsüm Kav, “Nasıl ki okulundan dönen Özgecan Aslan ile, liseli Helin Palandöken için bahane olamazsa; ekonomik bahanelerle katledilen kadınlar için de bahane kabul edilemez” dedi.

REDDETTİLER KATLEDİLDİLER

Öldürüldüğünde 19 yaşında olan Özgecan Aslan’ın ardından özellikle genç yaştaki kadınların katledilmesi gündeme oturdu. Özgecan cinayetinden 8 gün sonra Antalya’da 22 yaşındaki Hüsne Aslan, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. İstanbul’da 17 yaşındaki Helin Palandöken, Muğla’da 18 yaşındaki İpek Kovan ile Adana’da 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya ise reddettikleri erkekler tarafından katledildi. Zonguldak’ta 23 yaşındaki Necla Sağlam, evine gelen tesisatçı tarafından boğazı kesilerek yaşamdan koparıldı.

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