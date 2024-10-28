Özgür Özel'den 29 Ekim mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı

Özel, mesajında, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin 101'inci yılının kutlandığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 101 yıl önce yapılan oylamada, "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları ve sürekli alkışlarla oybirliğiyle ilan edilen Cumhuriyet'in temellerinin, "bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olması için türlü badirelere göğüs gererek, çok sağlam bir biçimde atıldığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır."

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Özel, 23 Ekim'de TUSAŞ'a Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

"Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin 1'inci yılında olduğu gibi, 100'üncü yılında olduğu gibi 101'inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum." ifadelerini kullanan Özel, sözlerine şöyle devam etti: