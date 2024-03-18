Özgür Özel'den Bahçeli'ye tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, tüm delegelerin oyunu alarak genel başkanlığa yeniden seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tekrar genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, görüşmede, bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde de bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayında, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.