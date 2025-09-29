Özgür Özel'e saldırı davasında karar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i, İstanbul Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında yumruk atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıktı.

Tengioğlu'nun, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu ile avukatı ve Özgür Özel’in avukatları katıldı.

“YUMUŞAK DOKU ZEDELENMESİ”

Hakim, Özgür Özel’in darp edilmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, dosyada Özgür Özel hakkında herhangi bir tıbbi belge olmadığı bu nedenle olay anını gösterir kamera görüntülerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, görüntü inceleme tutanakları, ifadeler ve görüntüler göz önünde bulundurularak Özgür Özel’de aldığı darbe sonrası yumuşak doku zedelenmesi oluştuğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede olduğu ifade edildi.