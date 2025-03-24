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        Özgür Özel, eylemcilerle konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde toplanan eylemci gruba, "Bizim olmamız gereken yer Saraçhane. Buradayız. 'Taksim'e gidelim' deyip gücü böldürmeye, bizi birilerine karşı zayıf bırakmaya çalışıyorlar." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:44
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        Özgür Özel, eylemcilerle konuştu
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        CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanması nedeniyle Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplanan kişilerle konuştu.

        Şehzadebaşı Camisi'nde bir grubun iftar yapacağı duyurusuna değinen Özel, "Bugün akşam buraya çağrı yapmış adamlar, 'Camiye geleceğiz, iftar yapacağız.' Baş üstüne. Biz de zaten her gün 10 bin, 100 bin kişiye iftar dağıtıyoruz. 'İbadet edeceğiz', baş üstüne. Onların şeyi varken sesi açmayız. Ama biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız." diye konuştu.

        "ÖZGÜR BİZİ TAKSİM'E GÖTÜR" ÇAĞRILARI

        "Özgür bizi Taksim'e götür" şeklindeki çağrıları hatırlatan Özel, "Bu 1 Mayıs olur, öbür 1 Mayıs olur, hep birlikte Taksim'e gideriz ama bugün 'Özgür bizi şuraya götür', 'Özgür, Saraçhane'yi bırak...' Özgür ölecek, bu Saraçhane'yi bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

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        Özel, şöyle devam etti:

        "Dün sordum, 'Taksim'e gidelim' diyenler bin kişi, 'Burada kalalım' diyenler ise 499 bin kişi. Sen bin kişi gidersen gaz yiyeceksin, kötü şeyler olacak, ben de sana üzüleceğim. Bugün 500 bin kişi burayı savunacağız, günü gelince 500 bin kişi değil, 1 milyon kişi Taksim'de olacağız. Ben biliyorum bu işi. O yüzden, bugün burayı böldürmem. Giden boşu boşuna, hele hele polisimize havai fişek atma vesaire... Uğraşma. Biz polisimizi almışız kemerin arkasına. Biz buradayız. Bütün mücadeleyi burada ver."

        İBB Meclisi'nde çarşamba günü İBB başkan vekilinin seçileceğini hatırlatan Özel, "İki günümüz var. Bizim olmamız gereken yer Saraçhane. Buradayız. 'Taksim'e gidelim' deyip gücü böldürmeye, bizi birilerine karşı zayıf bırakmaya çalışıyorlar. Günü gelince hep beraber Taksim'e gideceğiz." diye konuştu.

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