Özgür Özel İmamoğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre Özel ziyaret sırasında tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yazar Mehmet Ali Çalışkan ve Can Atalay ile de görüştü. Özel 4 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN NOTUNU PAYLAŞTI

Özel, "Ekrem Başkan, hem Cumhurbaşkanı adayımız olarak içeride çalışıyor hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı, seçilmiş başkanı ve İstanbul'un verdiği vazifeyle İstanbul'un muhafızı olarak çalışıyor.Bugün heyetimize, İstanbul'a yapılan bir büyük kötülüğü yakından takip ettiğini ve önümüzdeki günlerde bunu deşifre edeceğini ve o gündemle İstanbul'un Türkiye'nin dikkatini bu noktaya çekeceğini, İstanbul'un kendisine emanet olduğunu, onun burada tutulmasının kendisine değil, İstanbul'a ihanet olduğunu söylüyor. 'İstanbul'u bu millet 5 yıllığına bana emanet etti. Ben İstanbul'un muhafızıyım. İstanbul'a saldırıyorlar. Yaptıklarının farkındayım. Yarından tezi yok bunları açıklayacağım' notunu sizlerle paylaşmak isteriz" dedi.