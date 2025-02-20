Özgür Özel, Silivri'deki tutukluları ziyaret etti

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, partisinin başında muhalefet görevini yapması gerekirken 31 gündür tutuklu olan bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmekten utanç duyduğunu söyledi.

Özel, siyasette siyasi parti başkanlarının hukuklarının birbirlerine emanet olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bir üyemiz, bir yöneticimiz istenmedik bir söz sarf etse, kalp kırsa, o hukuku zedelese, içeride gereğini yapmak ve o genel başkandan özrü dilemek bize düşer. Değil ki bir mevkidaşımızı, bir başka siyasi partinin genel başkanını içeri atalım ve bunun adına da siyasi rekabet diyelim. Sayın Ümit Özdağ, Antalya'da işlediği bir suçtan Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilip tutuklanacaktı. O sırada baktılar oradan olmuyor, Kayseri'de olduğunu iddia ettikleri bir suçtan tutuklamada bulundular. Ardından Antalya ile ilgili de bir başka ceza talebi düzenlediler."

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"ÜMİT ÖZDAĞ'IN ŞAHSINDA TÜM ZAFER PARTİLİLERİ SELAMLIYORUM"

Özdağ'ın "Günde 10'dan fazla ziyaretçim geliyor, 10 sefer ayakkabılarımı çıkartıp giydiriyorlar. 30 sefer üstümü arıyorlar. Benim çok zoruma gidiyor." diyerek dün Adalet Bakanlığına dilekçe yazdığını söyleyen Özel, "Böyle bir şey olmaz." dedi.

Özel, Özdağ ile siyasi görüşlerinin farklı olduğunu ifade ederek, "Bana geçmişte çok sert eleştirilerde bulundu. Belki haksızlık ettiğini düşündüğüm çok oldu. Ama bugün o gün değil ki. Bugün demokrasiyi savunmanın günü. Ümit Özdağ'ın şahsında tüm Zafer Partilileri selamlıyorum. Genel başkanınız orada bu mücadeleyi verdikçe biz sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız." diye konuşu.

Silivri'de tutuklu bulunan Suat Toktaş'ın yaptığı işin gazetecilik faaliyeti olduğunu savunan Özel, "Bir siyasetçi, bir bilirkişinin ismini ve sürekli 8 bin kişide bir aynı kişinin seçildiğini söylemiş. Bu kişiye ulaşmak gazetecilik başarısıdır. Bu kişiye nereden arandığı söylenerek, o kişinin Halk TV'ye ve İmamoğlu'na yaptığı eleştirileri de yayınlayarak bir gazetecilik yapılmış." dedi.

"ŞAŞKINLIĞINI VE ŞOKU ATLATABİLMİŞ DEĞİL"

Ayşe Barım'ı da ziyaret ettiklerini söyleyen Özel, "Kendisi şaşkınlığını ve şoku üzerinden atabilmiş değil. Kendisi bu konuda bir ifade kullanmadı ama hukukçu arkadaşların bana verdiği not; Ayşe Barım'ı etki ajanlığından suçluyorlar. Etki Ajanlığı Yasası geldi, tüm Türkiye itiraz etti, geri çekildi. Olmayan kanunla, olmayan suçla birisini içeriye alamazsınız." ifadesini kullandı.