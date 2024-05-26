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        Haberler Magazin Özgür Özgülgün'den 'Abur Cubur Adası'

        Özgür Özgülgün'den 'Abur Cubur Adası'

        Yazar ve oyuncu Özgür Özgülgün'ün çocuk kitabı 'Abur Cubur Adası', yeni baskısıyla raflarda yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:58
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        Özgür Özgülgün'den 'Abur Cubur Adası'
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        Yazar ve oyuncu Özgür Özgülgün’ün çocuk kitabı 'Abur Cubur Adası', yeni baskısıyla raflarda yerini aldı. Okuryazar Çocuk yayınevinden çıkan kitap 20 bin baskısıyla yeniden çocuk okuyucularıyla buluştu.

        Özgür Özgülgün’ün kaleminden, Zeynep Dağgüden’in resimlediği Abur Cubur Adası, 6 yaş üstü kitapsever tüm okurlara hitap ediyor. Özellikle çocuklar için tasarlanmış ve okumayı kolaylaştıran Sassoon yazı karakterinin kullanıldığı kitap, okumayı yeni öğrenen çocuklara yeni maceralarında eşlik ediyor.

        'ABUR CUBUR ADASI' KİTABININ KONUSU NEDİR?

        Babası arkeolog olan Ali, yaz tatilini kazı alanında geçirecekti. Tatilini yaparken bilimsel bir keşfe de tanıklık edecekti. Kocaman yelken direkleri ve geniş, uzun gövdesiyle göz kamaştıran gemi batığı, liman kentin açığında araştırmacıları bekliyordu. Batık gemi, araştırmacıların olduğu kadar Ali’nin de merak ettiği bir konuydu. Bu koca gemi nasıl batmıştı ya da kimler tarafından batırılmıştı? Engin denizin hemen kıyısına kurulmuş liman kentin kıyısındaki bu gizem acaba çözülebilecek miydi?

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        #Özgür Özgülgün
        #Abur Cubur Adası
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