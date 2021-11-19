'Özgürlük Parkı'nda Melis İşiten sürprizi 0:00 / 0:00

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Sözü & müziği Mert Şenel ve Basri Fırat Bayraktar'a ait olan "Özgürlük Parkı" adlı şarkının düzenlemesi ise Eei Beats'e ait. "Özgürlük Parkı"nın mix ve masteringini ise Kadim Tekin üstlendi.

OYUNCU MELİS İŞİTEN EŞLİK ETTİ

Özgürlük Parkı ve Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilen klip çekimlerinde Mert Şenel'e sevilen ünlü oyuncu Melis İşiten eşlik etti. Klibin yönetmen koltuğunda Les Lucens yer alırken, müzik prodüksiyonu EEI imzası taşıyor.



Mert Şenel'in "Özgürlük Parkı" adlı şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.