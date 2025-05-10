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        Haberler Spor Basketbol Özkan Arseven: Amacımız Beşiktaş'a bir kupa getirmek - Basketbol Haberleri

        Özkan Arseven: Amacımız Beşiktaş'a bir kupa getirmek

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko'yu derbide 72-62 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi ve basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven, "Amacımız Beşiktaş'a bir kupa getirmek" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:26 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:26
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        "Amacımız Beşiktaş'a bir kupa getirmek"
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        Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi ve basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.

        "TARAFTAR ARKAMIZDA OLDUĞU SÜRECE KAZANAMAYACAĞIMIZ MAÇ YOK"

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arseven, siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz ederek, "Öncelikle büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bizim en büyük itici gücümüz bu. Dün maç öncesindeki toplantıda da bundan bahsettik. Taraftar arkamızda olduğu sürece bizim kazanamayacağımız, kaybedeceğimiz bir maç yok." diye konuştu.

        "AMACIMIZ BEŞİKTAŞ'A BİR KUPA GETİRMEK"

        Ligde en son Fenerbahçe'ye kaybettiklerini hatırlatan Özkan Arseven, "O maçtan beri 14 galibiyet oldu. Yine bir Fenerbahçe maçı. Burada geçen sezon da yine Fenerbahçe galibiyetimiz var. Bizim yenemeyeceğimiz takım yok. İki THY Avrupa Ligi takımının arasında ikinci sıradayız. Anadolu Efes alt sırada. Biz finallerin takımıyız. Amacımız Beşiktaş'a bir kupa getirmek. Lig şampiyonluğunu hedefliyoruz. Önümüzde iki maç var. Bu galibiyetle beraber ikinciliği garantiledik. Sezon sonunda da şampiyon olup, Beşiktaş camiasına kupayı hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        YİĞİT ARSLAN: "BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜNE YARAŞIR BİR ATMOSFER VARDI"

        Beşiktaş Fibabanka kaptanı Yiğit Arslan, taraftar desteğiyle güzel bir galibiyet aldıklarını aktardı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Kulübüne yakışan bir atmosfer olduğunu anlatan 28 yaşındaki şutör oyun kurucu, "Çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yaraşır bir atmosfer vardı. Bizim için güzel bir gün oldu. Taraftarlarımızla beraber güzel, hayatımızda unutmak istemediğimiz akşamlardan biri oldu. Çünkü önemli bir rakip. Türkiye'de, Avrupa basketbolunda çok iyi yerlerde olan hem önemli bir kulüp, hem önemli bir takım. Onlara Dörtlü Final'de başarılar diliyoruz. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İyi günümüz, kötü günümüz muhakkak oluyor. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, görünmeyen tüm kahramanlarımızın, malzemecinin, sağlık sorumlularımızın, masörlerimizin hepsinin payı var. Çok güzel bir akşam." ifadelerini kullandı.

        Üst üste alınan 14. galibiyetle ilgili bir soruya tecrübeli oyuncu, "Kolay kolay olmayacak seriler bunlar. Biz takım olarak iyi çalışıyoruz. İyi yönetiliyoruz. Hem yönetim tarafından, hem takımın idari anlamında gerçekten aile gibiyiz. Umarım bunu sürdürebiliriz, sezonun sonuna kadar ve uzun yıllar boyuncu. İnşallah serimize de devam edebiliriz." yanıtını verdi.

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