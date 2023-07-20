Özkan Uğur'un eşinden yürek burkan paylaşım! "Bundan sonrası sensiz bir kara delik..."

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Özkan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkanım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu Dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.