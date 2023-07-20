Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Özkan Uğur'un eşinden yürek burkan paylaşım! "Bundan sonrası sensiz bir kara delik..."

        Özkan Uğur'un eşinden yürek burkan paylaşım! "Bundan sonrası sensiz bir kara delik..."

        Uzun süredir mücadele ettiği hastalığa 8 Temmuz günü yenilerek hayatını kaybeden MFÖ solistlerinden Özkan Uğur, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Sevilen sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medyadan günler sonra yürek burkan bir paylaşım yaptı.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve ölümüyle tüm Türkiye’yi göz yaşlarına boğan usta sanatçı Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü son yolculuğuna uğurlanmıştı. Özkan’ın 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur’dan günler sonra ilk paylaşım geldi.

        2

        Aysun Aslan Uğur, 34 yıllık eşinin ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından yazdığı duygusal yazı ile yürekleri dağladı. Sevilen sanatçının eşine yüzlerce destek yorumu geldi.

        3

        Özkan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkanım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu Dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.

        4

        Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…

        Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.

        Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkanım. Hepimizin başı sağ olsun."

        5

        İşte Aysun Aslan'ın paylaşımı...

        6
        7
        8
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        Falaka davasında verilen ceza fazla bulundu!
        Falaka davasında verilen ceza fazla bulundu!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Bidonlu önlem!
        Bidonlu önlem!
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Kampın kare ası!
        Kampın kare ası!
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"