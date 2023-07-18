Özkan Uğur'un ölümünden sonraki paylaşımıyla tepki çekti! "Şimdi de tatile gidiyorum" diyen Biricik Suden'e eleştiri yağdı!

Vefatıyla tüm sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur' un cenaze töreninde 52 yıllık dostu Mazhar Alanson'un konuşması dikkat çekmişti. Alanson'u teselli eden kişilerden biri de eşi Biricik Suden olmuştu.

3 Şurada Paylaş!









Biricik Suden, Özkan Uğur'un cenazesinden kısa bir süre sonra spor salonunda paylaşım yaptı. Eleştirilere maruz kalan Suden sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatcı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım,dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."