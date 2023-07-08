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ÖZKAN UĞUR KİMDİR? Özkan Uğur, 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı. Edip Akbayram-Dostlar ve Seyhan Karabay-Kardaşlar kadrolarında da bulunan Uğur, 1975'te Ersen ve Dadaşlar'da çalmaya başladı. Uğur, 1976'da yine Fuat Güner-Mazhan Alanson liderliğinde kurulan İpucu Beşlisi'ne geçtiğinde müzikal yolculuğunda Anadolu Rock sayfasını kapatmış oluyordu. 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kuran Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le aynı müzikal dili konuşuyordu ve MFÖ'nün Özkan'ıydı. Hayatında başka projeler olsa da grubun ayrılmaz üyesiydi. MFÖ'nün grup olarak büyük başarı kazandığı 80'lerde oldukça üretken ve verimli olan Uğur, 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı Arkadaşım Şeytan filmiyle beyazperdede ilk defa görünmüş oluyordu.

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1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerini paylaştığı "Eşkıya" filminde rol aldı. Aktör olarak adından başarıyla söz ettiren Uğur, çeşitli reklâm filmlerinde de oynadı. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sundu. 1997'de başrolünde Meltem Cumbul'un oynadığı, Uğur Turagay filmi Karışık Pizza'nın soundtrack albümündeki "Maksat Muhabbet Olsun" şarkısını seslendirdi. 1999 yılında yönetmenliğini Eşkıya filmini de çekmiş olan Yavuz Turgul'un yaptığı uzun soluklu TV dizisi İkinci Bahar'da Şecaattin rolünü büyük başarıyla canlandırdı. Dizideki rolüyle hafızalara kazınan Uğur'un, müzikal ve teatral anlamda sahip olduğu yetenekleri büyük takdir topladı. 2001'de yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı Komser Şekspir'de kamera önüne geçtikten sonra, 2002'de Suna Pekuysal'la başrolleri paylaştığı Yeter Anne isimli TV dizisinde oyunculuk yaptı. Dramadan komediye farklı türlerde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Uğur, tüm bu dönemler boyunca her şeyin üstünde tuttuğu grubu MFÖ'yle albüm ve konser çalışmalarına da devam etti. Alacakaranlık, Cennet Mahallesi ve İstanbul Şahidimdir isimli yapımlarda oynadıktan sonra 2004'te Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturup gişe rekoru kırdığı filmi G.O.R.A.'da Garavel karakterini yine büyük başarıyla canlandırdı. G.O.R.A.'nın soundtrack'i için yaptığı "Olduramadım" isimli şarkıyla ilk solo çıkışını gerçekleştirdi. 2006'da "Kısık Ateşte 15 Dakika" isimli TV dizisinde Fazıl karakterini canlandırdı. 1989 yılından beri Aysun Aslan'la evli olan sanatçı halen, grubu MFÖ'yle müzik çalışmalarını sürdürmektedir. Özkan Uğur bas gitar yanında perküsyon da çalmaktadır.