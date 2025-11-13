Ozzy Osbourne'un ölümünün ardından kızı: İki ay boyunca annemle uyudum

TV programcısı ve müzisyen Kelly Osbourne, 'Karanlıklar Prensi' lakaplı heavy metal müzik efsanesi olan babası Ozzy Osbourne'un yaz aylarında ölümünün ardından, iki ay boyunca annesi Sharon Osbourne ile birlikte uyuduğunu söyledi.

41 yaşındaki Kelly Osbourne, ailece yaptıkları podcast yayınında, "Kederin ne kadar korkunç olduğunu hiç fark etmemiştim. Birini bu kadar sevip bu kadar özleyebileceğimi hiç bilmiyordum" dedi. 76 yaşında hayatını kaybeden babası Ozzy Osbourne için, "Onun burada olmayacağı bir gün olacağını hiç düşünmemiştim" diye ekledi.

Ozzy Osbourne ile 1982 yılından ölümüne kadar evli kalan 73 yaşındaki Sharon Osbourne, rock yıldızının vefatının ardından yaşadığı üzüntünün dalgalar halinde geldiğini söyledi. "Geceleri yatağa girmekten nefret ediyorum" diyen Sharon Osbourne, tek başına uyumakta zorlandığını itiraf etti.

Bunun üzerine kızı Kelly, "İlk iki ay seninle yattım, böylece yalnız kalmadın. Ama sonra biraz zamana ihtiyacın olduğunu hissettim" diye konuştu.

Kelly Osbourne sabahları merhum babasını düşünürken ne kadar zorlandığını anlatırken, en zor zamanların sabahları olduğunu belirtti. "Uyanıyorum ve ilk üç saniye boyunca kendimi normal hissediyorum. Sonra her şeyi hatırlıyorum. Sabahlar benim için en zor zamanlar" diye konuştu.