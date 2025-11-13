Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ozzy Osbourne'un ölümünün ardından kızı: İki ay boyunca annemle uyudum

        Ozzy Osbourne'un ölümünün ardından kızı: İki ay boyunca annemle uyudum

        Heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un ölümünün ardından yaşadıkları zor zamanları anlatan kızı Kelly Osbourne, annesi Sharon Osbourne'a destek olmak için iki ay boyunca annesiyle uyuduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 13.11.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İki ay boyunca annemle uyudum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TV programcısı ve müzisyen Kelly Osbourne, 'Karanlıklar Prensi' lakaplı heavy metal müzik efsanesi olan babası Ozzy Osbourne'un yaz aylarında ölümünün ardından, iki ay boyunca annesi Sharon Osbourne ile birlikte uyuduğunu söyledi.

        41 yaşındaki Kelly Osbourne, ailece yaptıkları podcast yayınında, "Kederin ne kadar korkunç olduğunu hiç fark etmemiştim. Birini bu kadar sevip bu kadar özleyebileceğimi hiç bilmiyordum" dedi. 76 yaşında hayatını kaybeden babası Ozzy Osbourne için, "Onun burada olmayacağı bir gün olacağını hiç düşünmemiştim" diye ekledi.

        REKLAM

        Ozzy Osbourne ile 1982 yılından ölümüne kadar evli kalan 73 yaşındaki Sharon Osbourne, rock yıldızının vefatının ardından yaşadığı üzüntünün dalgalar halinde geldiğini söyledi. "Geceleri yatağa girmekten nefret ediyorum" diyen Sharon Osbourne, tek başına uyumakta zorlandığını itiraf etti.

        Bunun üzerine kızı Kelly, "İlk iki ay seninle yattım, böylece yalnız kalmadın. Ama sonra biraz zamana ihtiyacın olduğunu hissettim" diye konuştu.

        Kelly Osbourne sabahları merhum babasını düşünürken ne kadar zorlandığını anlatırken, en zor zamanların sabahları olduğunu belirtti. "Uyanıyorum ve ilk üç saniye boyunca kendimi normal hissediyorum. Sonra her şeyi hatırlıyorum. Sabahlar benim için en zor zamanlar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sharon Osbourne
        #Ozzy Osbourne
        #Kelly Osbourne
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!