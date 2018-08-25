Pachuca - Puebla maçı ne zaman?

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Pachuca, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Puebla takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Pachuca 5 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Puebla 7 puanda ve 13. sırada. Pachuca, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Puebla son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 468. İddaa'da Pachuca kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Puebla kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Pachuca önceki hafta Atlas mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Puebla ise Lobos BUAP maçında 0-1 yenildi.

Pachuca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Pachuca, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Puebla ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Puebla, 2 gol atarken 7 gol yedi.

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