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PAEM başvuru tarihi açıklandı! 2022 Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser yardımcısı sınavı ne zaman?

PAEM sınav takvimi belli oldu. Komiser yardımcılığı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar PAEM başvuru tarihlerini araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 7. dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu ilk derece amirlik eğitim sınav takvimi açıklandı. İşte, PAEM sınavı hakkında merak edilenler...

  • 01
    PAEM başvuru tarihi açıklandı! 2022 Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser yardımcısı sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman?

    PAEM 7. dönem başvuruları için geri sayım devam ediyor. Komiser yardımcılığı sınavı için başvuru koşulları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar sınav başvuru tarihlerini ve sınav ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, PAEM başvuru tarihi ve sınavı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, detaylar... 
  • 02
    PAEM başvuru tarihi açıklandı! 2022 Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser yardımcısı sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman?

    PAEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    PAEM sınavı için başvurular 16-27 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

    Sınav giriş belgesi ise 20-24 Haziran 2022 tarihinde erişime açılacak.
  • 03
    PAEM başvuru tarihi açıklandı! 2022 Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser yardımcısı sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman?

    2022 PAEM SINAVI NE ZAMAN?

    Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuruda PAEM sınavının tek oturum şeklinde ve 26 Haziran 2022 tarihinde yapılacağı bildirildi.

    PAEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    PAEM başvuru tarihi açıklandı! 2022 Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser yardımcısı sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman?

    PAEM SINAV BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Adayların sınav giriş belgesine erişebilmesi, sınav sonrasında sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazları için üniversitenin sınav hizmetleri web sayfasında yayınlanan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı İnternet Kayıt Kılavuzu’ndaki adımları izleyerek sınav hizmetleri web sitesine kayıt olmaları ve sınava katılmak istedikleri sınav merkezini seçmeleri gerekmektedir.

    Sınav takviminde belirtilen tarihlerden sonra, sınav merkezi değişikliği yapılmayacaktır. Sınav başvurusu yapmayan veya başvurusunu zamanında tamamlamayan Adaylar sınava alınmayacaktır.

    Üniversite tarafından Adayların kimlik bilgileri, sınava girecekleri yer, zaman bilgileri ve sorumlu oldukları sınav konularını içeren “Sınav Giriş Belgeleri” hazırlanacak ve sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Sınav Hizmetleri Web Sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden Adayların erişimine açılacaktır.
  • 05
    PAEM başvuru tarihi açıklandı! 2022 Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser yardımcısı sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman?

    6. DÖNEM BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE VERİLMİŞTİ

    En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.

    Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.
  • 06
    PAEM başvuru tarihi açıklandı! 2022 Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser yardımcısı sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman?

    Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.

    Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

    PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

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