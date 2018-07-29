Pakdemirli G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde konuştu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde, San Martin Sarayı'nda aile fotoğrafı çekimiyle başlayan toplantıda genel kurula hitaben bir konuşma yaptı.
Bakan Pakdemirli, 2050 yılında küresel nüfusun 9,7 milyara ulaşması beklendiğini ve dolayısıyla tarımsal üretimin neredeyse yüzde 50 oranında artması gerektiğini bildirdi.
Kentleşme, erozyon, arazi bozunumu ve iklim değişikliğinin tarımsal üretime baskı yapan başlıca faktörler olduğunun altını çizen Pakdemirli, bugün dünya nüfusunun yüzde 55'inin kentsel alanlarda yaşadığını ve bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 68'e çıkmasının beklendiğini vurguladı.
Bekir Pakdemirli, sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanmasının küresel düzeyde iş birliğini gerektirdiğini belirterek, G20 Zirvesi'nin bu anlamda en önemli platformlardan biri olduğuna inandıklarını kaydetti.
FAO'ya göre dünya nüfusunun yüzde 11'ine tekabül eden 815 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Suriye örneğinde de olduğu gibi açlık sorunu, çatışma bölgelerinde daha yaygındır. İnsanlar iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmakta ve çatışma, tarımsal üretimi engelleyerek gıda güvenliğinin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Yapılan son tahminlere göre, yılda yaklaşık 1,3 milyar ton yenilebilir gıda, dünya genelinde insani tüketim amaçlı toplam üretimin 3'te 1'i kaybedilmekte veya israf edilmektedir." ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli, 2015 yılındaki dönem başkanlığında Türkiye'nin G20 liderlerinin dikkatini bu konuya çektiğini ve "Gıda Kaybı ve İsrafının Ölçülmesi ve Azaltılmasına ilişkin Teknik Platform"un kurulması hususunda mutabık kalındığını hatırlatarak, "Söz konusu girişim gelecekteki çalışmalarına ilişkin olarak halen tarafımızca desteklenmektedir. Türkiye'de atılan en önemli adımlardan biri, dünya çapında iyi uygulama örneği olarak gösterilebilecek olan 'Ekmek İsrafının Önlenmesi Kampanyası'dır." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE DÜNYA ÇÖLLEŞME VE KURAKLIKLA MÜCADELE GÜNÜ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Toprağın korunması maksadıyla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası ölçekte çölleşme ve arazi bozunumu ile mücadele için girişimlerinden bahseden Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Türkiye'de 2015 yılında gerçekleştirilen UNCCD 12'nci Taraflar Toplantısı'nda alınan en önemli kararlardan biri, 'Arazi Bozunumu Nötralizasyonu'na ilişkindir. Türkiye, UNCCD ve FAO gibi uluslararası kuruluşlar ile iş birliği halinde, arazi bozunumu sorununun üstesinden gelmek için önemli bir katkı sağlamaktadır. Türkiye, geçtiğimiz son 15 yılda orman varlığını 1,5 milyon hektar artırmıştır. Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi ve orman varlığımızı 2023 yılı itibarıyla yüzde 30 oranında artırmayı hedeflemekteyiz. "
Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 17 Haziran 2019'da "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü"ne ev sahipliği yapacağını belirterek, üye ülke temsilcilerini bu program için Türkiye'ye davet etti.
Açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Pakdemirli bu kapsamda, İtalya Tarım Politikaları ve Orman Bakanı Gian Marco Centinaio ve Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner ile görüştü. Görüşmelerde ikili tarımsal iş birliğinin geliştirilmesi ve genel tarımsal konular ele alındı.
Bekir Pakdemirli ayrıca, AB Tarım Komiseri Phil Hogan ve Buenos Aires Eyaleti Tarım Bakanı Leonardo Sarquis ile de bir araya geldi.
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