Sadece paket servis yapacaktı! "Pes" dedirten olay! 0:00 / 0:00

DHA

İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması'na (İSDEM) gelen ihbar üzerine İstanbul'da, Kartal Kaymakamlığı Denetleme Komisyonu ve Kartal İlçe Emniyet görevlileri Yukarı Mahalle Üsküdar Caddesi üzerindeki faaliyette olan bir bara dün saat 22.30 sıralarında baskın düzenledi.

SADECE PAKET SERVİS YAPMALIYDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan baskında sadece paket servis hizmeti vermesi gereken işyerinde müşterilerin olduğu, yoğun sigara dumanı ve masalarda da sigara izmariti olan küllükler bulunduğu görüldü.

14 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER TL CEZA KESİLDİ

İçeride bulunan iş yeri sahibi de dahil olmak üzere 14 kişiye 3 bin 150'şer liradan 44 bin 100 lira ve ayrıca sigara içilmesine müsaade edildiği için işyeri sahibine 5 bin lira olmak üzere toplam 49 bin 100 lira para cezası kesildi.

POLİS BARI MÜHÜRLEDİ

Öte yandan bar Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.