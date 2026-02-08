Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 36'ya çıktı

İzmir- Çeşme'de sağanak; yollar göle döndü

İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.