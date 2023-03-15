Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti

Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın gözaltına alınması kararı ülkede kriz yaratmaya devam ediyor. Dün polisin operasyonuna rağmen destekçilerinin engellemesiyle gözaltına alınamayan İmran Han'ın 'gözaltı kararının kaldırılması' talebi mahkemece reddedildi.

Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti
AA

Pakistan’da İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını askıya almayı reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, hakkında verilen tutuklama kararına karşı mahkemeye başvurdu.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle Han hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını askıya almayı reddetti.

Mahkeme, Han'ın duruşmaya katılmasına hükmetti.

Han'ın avukatı Khavaja Haris Ahmed, müvekkilinin 18 Mart'taki duruşmaya katılacağını söyledi.

İslamabad Yüksek Mahkemesinin kararı, Lahor Yüksek Mahkemesinin polisin operasyonunu askıya almasının ardından geldi.

Lahor Yüksek Mahkemesi, tutuklama kararını uygulamak isteyen polislerin başlattığı operasyonu, yarın 10.00'a kadar askıya almıştı.

HAN'IN DESTEKÇİLERİ KONUT ÇEVRESİNDE BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

PTI lideri Han'ın taraftarları, olası gözaltı operasyonuna karşı liderlerinin Lahor'daki evinin çevresinde beklemeye devam ediyor.

PTI liderinin Zaman Park bölgesindeki evinin önünde toplanan partililer, hükümet karşıtı sloganlar atarak, Han’ın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

GÖZALTINA ALINAMAMIŞTI

Polisin, Han’ı gözaltına almak için dün başlattığı operasyon sonucu PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han’ı gözaltına alamamıştı.

Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ 2022'DE İKTİDARDAN DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin kısıtlamaları görmezden geldiğini söyledi - Dünya haberleri
DÜNYA Rusya ve ABD'de 'Karadeniz gerilimi' açıklaması
Rusya lideri Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüştü
DÜNYA Putin ve Esad'dan Moskova'da kritik görüşme
Estonyalı siyasetçi, saçlarıyla gündem oldu: Trump ve Johnson'ı unutturdu
DÜNYA Estonyalı siyasetçi, saçlarıyla gündem oldu
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gence ücretsiz tren bileti
DÜNYA AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden gence ücretsiz ...
ChatGPT'nin en gelişmiş versiyonu GPT-4 çıktı! GPT-4 nedir ve nasıl kullanılır?
DÜNYA ChatGPT'nin üst modeli GPT-4 geldi!
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!
DÜNYA Grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması
ABD'de polis, 12 yaşındaki kayıp Türk çocuğu Mertcan'ı arıyor
DÜNYA ABD'de polis, 12 yaşındaki kayıp Mertcan'ı arıyor
İngiliz ve Alman jetlerinden Rus uçağına müdahale
DÜNYA İngiliz ve Alman jetlerinden Rus uçağına müdahale
Reuters: Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı planlıyor
DÜNYA Reuters: Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.